«Не могу дождаться новых серий»: что говорят в сети о восьмом сезоне «Игры престолов»

Восьмой сезон «Игры престолов» должен поставить точку в истории борьбы за власть в Семи Королевствах. Создатели поделили его на шесть серий. В России первая серия стала доступна для просмотра в ночь с 14 на 15 апреля. Поклонников сериала неудобное для просмотра время не остановило: многие отказались от нескольких часов сна, чтобы в числе первых ознакомиться с новым эпизодом.

В ночь с 14 на 15 апреля в интернете состоялась премьера восьмого — заключительного — сезона американского сериала «Игра престолов».

Первый эпизод длительностью в 55 минут начинается со сцены прибытия Джона Сноу и Дейенерис Таргариен со свитой, войском и драконами в Винтерфелл. Их принимают с некоторым недоверием — народ Севера присягал на верность Сноу и с опаской относится к новой королеве. В частности новая королева не нравится Сансе Старк. На протяжении почти всей серии встречаются друг с другом разлучившиеся когда-то герои, а самая долгожданная встреча (её поклонники «Игры престолов» ждали семь сезонов) караулит зрителя в самом конце эпизода.

Также зрителям покажут Королевскую гавань, куда прибывает Эурон Грейджой. Он надеется сблизиться с королевой.

Примечательно, что вышедшая серия во многом пересекается с «черновиком сценария» восьмого сезона, якобы украденным и обнародованным хакерами в 2017 году (официально текст был признан фейком). И в тексте, и в отснятом материале присутствуют сцены прибытия команды Дейенерис в Винтерфелл; сбора северных лордов в Большом зале Винтерфелла; возвращения Эурона Грейджоя в Королевскую гавань и его свидания с Серсеей в Тронном зале. Содержание этих сцен и некоторые события тоже перекликаются с «фейковым сценарием».

Затяжная и дорогая игра

Телеканал HBO купил права на экранизацию романов Джорджа Мартина из цикла «Песни Льда и Пламени» в 2007 году. Это событие послужило отправной точкой для создания одного из самых популярных сериалов на американском телевидении.

Уговорить Мартина продать права оказалось не так-то просто. Продюсеры неоднократно обращались к нему с предложением снять полнометражный фильм по его произведениям ещё в 1990-х, однако писатель всякий раз отвечал отказом. Он был убеждён, что его книги из-за масштаба описываемых в них событий не подходят для кинопроката.

Помимо этого, полнометражный фильм такого масштаба должен был бы выйти в прокат с рейтингом PG-13, чтобы хоть как-то окупиться. Таким образом, из сценария пришлось бы исключить многочисленные сцены насилия и ненормативную лексику, которые стали визитной карточкой книг Мартина.

В итоге писателя устроил вариант создания из «Игры престолов» сериала на кабельном телевидении, поскольку он позволял максимально приблизить конечный продукт к первоисточнику.

Съёмочный период начался в 2009 году, а премьера первого сезона состоялась два года спустя. Пилотный эпизод обошёлся создателям в $5-10 млн, а весь сезон в $50-60 млн. Пик затрат пришёлся на шестой сезон, на который HBO потратила порядка $100 млн.

Действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире на континенте Вестерос. В сериале параллельно развиваются несколько сюжетных линий. Одна посвящена борьбе за власть в империи под названием Семь Королевств. Вторая рассказывает о братстве Ночного Дозора, которое несёт службу на стене, построенной на севере континента для защиты от диких племён. Третья повествует о непростой судьбе проданной в рабство принцессы, которая намерена вернуть себе власть.

Сюжет саги отличают обилие политических интриг и мрачная атмосфера, а также отсутствие чёткого деления на положительных и отрицательных персонажей.

Когда HBO покупала в 2007 году права на экранизацию цикла «Песни Льда и Пламени», он ещё не был закончен Мартином. Всего писатель планировал семь томов, из них закончены и опубликованы только пять. В 2019 году должна быть издана шестая часть — «Ветра зимы». Дата выхода заключительной книги под названием «Грёзы о весне» пока неизвестна.

По этой причине с седьмого сезона в основе сценария лежат уже не романы Мартина, а идеи сценаристов сериала. Правда, они консультируются с писателем и пользуются его черновиками, но отмечают, что последний сезон и заключительные книги «Игры престолов» будут различаться. Насколько сильно — покажет время.

По количеству эпизодов заключительный восьмой сезон окажется самым коротким: в нём всего лишь шесть серий. Правда, по хронометражу они длиннее, чем раньше. Совокупный бюджет всех шести эпизодов составил порядка $90 млн.

Хотя восьмой сезон поставит точку в цикле «Песни льда и пламени», вселенная Мартина продолжит жить: студия не может просто так отказаться от столь прибыльного проекта. В 2018 году телеканал HBO анонсировал выход приквела «Игры престолов». Планируется, что съёмки начнутся уже в этом году. Новое телешоу получило рабочее название «Долгая ночь», а одну из главных ролей может исполнить Наоми Уоттс.

Пользователи Twitter активно обсуждают новый эпизод, нередко делясь подробностями сюжета. В связи с этим те, кто ещё не успел посмотреть серию, жалуются, что не могут войти в соцсеть из-за страха увидеть там спойлеры.

«Twitter — превращается в настоящее минное поле, когда люди посмотрели «Игру престолов» раньше тебя», — пишет поклонник телешоу.

Twitter is genuinely a minefield when people have watched Game Of Thrones before you — Luke stephenson (@Lukestephenson0) 15 апреля 2019 г.

В свою очередь, равнодушные к данному шоу недовольны тем, что вся лента посвящена только ему.

«Я единственная в этом мире, кто не смотрит «Игру престолов?» — удивляется девушка.

¿Soy la única en este mundo que no ve #GameofThrones ? — Claudia Campanini (@CampaniniClau) 15 апреля 2019 г.

«Я не смотрел ни одной серии «Игры престолов», поэтому не понимаю этих гиков в Twitter», — вторит ей другой комментатор.

I’ve never seen a single episode of Game of Thrones so don’t really understand geek twitter at the moment. — Phil Vernon (@PhilAVernon) 15 апреля 2019 г.

А кое-кто и вовсе клянётся не смотреть «Игру престолов».

«Лично я из принципа не посмотрю ни одной серии «Игры престолов», — пообещал пользователь Twitter.

I will personally make it a point to never watch Game of Thrones. — Porter (@Pmaycrazy) 15 апреля 2019 г.

Ажиотаж вокруг последнего сезона вызывает и немало шуток.

«Девушка моего друга только что порвала с ним, потому что он назвал «Игру престолов» бредом», — сыронизировал зритель.

My friend’s girlfriend just broke up with him because he said “Game of Thrones is nonsense” pic.twitter.com/glZ35BHCZ9 — Daniel UB (@DanielKhing_) 15 апреля 2019 г.

Не все из посмотревших серию поклонников шоу остались довольны.

«Сериал «Игра престолов» похож на бутылку газировки. Напиток великолепен, когда ты только попробовал его, но под конец вкус приедается, а газировка выдыхается», — поделился своими размышлениями о сериале фанат.

Game of Thrones is like a bottle of coke, it's incredible when you open it, but near the end it's just unoriginal and stale. Two sides fighting is all the show could come up with once they ran out of source material. — RetroDeath (@Retro_Death) 15 апреля 2019 г.

Однако большинству фанатов новая серия в целом понравилась.

«Первый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» был просто потрясающим! Не могу дождаться, когда появятся новые серии!» — написал поклонник.

New episode of game of thrones was crazy good. Honestly cant even wait for more 👌🏼👌🏼👌🏼 — yeetmeister577 (@yeetmeister577) 15 апреля 2019 г.

«Я не спала до двух часов ночи, чтобы посмотреть начало восьмого сезона «Игры престолов». Теперь я изнемогаю на работе от усталости, но это того стоило! Это было замечательно!» — рассказала зрительница.