«Не могу дождаться новых серий»: что говорят в сети о восьмом сезоне «Игры престолов»

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Алексей Латышев
Восьмой сезон «Игры престолов» должен поставить точку в истории борьбы за власть в Семи Королевствах. Создатели поделили его на шесть серий. В России первая серия стала доступна для просмотра в ночь с 14 на 15 апреля. Поклонников сериала неудобное для просмотра время не остановило: многие отказались от нескольких часов сна, чтобы в числе первых ознакомиться с новым эпизодом.
«Не могу дождаться новых серий»: что говорят в сети о восьмом сезоне «Игры престолов»

В ночь с 14 на 15 апреля в интернете состоялась премьера восьмого — заключительного — сезона американского сериала «Игра престолов».

Первый эпизод длительностью в 55 минут начинается со сцены прибытия Джона Сноу и Дейенерис Таргариен со свитой, войском и драконами в Винтерфелл. Их принимают с некоторым недоверием — народ Севера присягал на верность Сноу и с опаской относится к новой королеве. В частности новая королева не нравится Сансе Старк. На протяжении почти всей серии встречаются друг с другом разлучившиеся когда-то герои, а самая долгожданная встреча (её поклонники «Игры престолов» ждали семь сезонов) караулит зрителя в самом конце эпизода.

Также зрителям покажут Королевскую гавань, куда прибывает Эурон Грейджой. Он надеется сблизиться с королевой.

Примечательно, что вышедшая серия во многом пересекается с «черновиком сценария» восьмого сезона, якобы украденным и обнародованным хакерами в 2017 году (официально текст был признан фейком). И в тексте, и в отснятом материале присутствуют сцены прибытия команды Дейенерис в Винтерфелл; сбора северных лордов в Большом зале Винтерфелла; возвращения Эурона Грейджоя в Королевскую гавань и его свидания с Серсеей в Тронном зале. Содержание этих сцен и некоторые события тоже перекликаются с «фейковым сценарием».

Затяжная и дорогая игра

Телеканал HBO купил права на экранизацию романов Джорджа Мартина из цикла «Песни Льда и Пламени» в 2007 году. Это событие послужило отправной точкой для создания одного из самых популярных сериалов на американском телевидении.

Уговорить Мартина продать права оказалось не так-то просто. Продюсеры неоднократно обращались к нему с предложением снять полнометражный фильм по его произведениям ещё в 1990-х, однако писатель всякий раз отвечал отказом. Он был убеждён, что его книги из-за масштаба описываемых в них событий не подходят для кинопроката.

Помимо этого, полнометражный фильм такого масштаба должен был бы выйти в прокат с рейтингом PG-13, чтобы хоть как-то окупиться. Таким образом, из сценария пришлось бы исключить многочисленные сцены насилия и ненормативную лексику, которые стали визитной карточкой книг Мартина.

В итоге писателя устроил вариант создания из «Игры престолов» сериала на кабельном телевидении, поскольку он позволял максимально приблизить конечный продукт к первоисточнику.

Съёмочный период начался в 2009 году, а премьера первого сезона состоялась два года спустя. Пилотный эпизод обошёлся создателям в $5-10 млн, а весь сезон в $50-60 млн. Пик затрат пришёлся на шестой сезон, на который HBO потратила порядка $100 млн.

Действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире на континенте Вестерос. В сериале параллельно развиваются несколько сюжетных линий. Одна посвящена борьбе за власть в империи под названием Семь Королевств. Вторая рассказывает о братстве Ночного Дозора, которое несёт службу на стене, построенной на севере континента для защиты от диких племён. Третья повествует о непростой судьбе проданной в рабство принцессы, которая намерена вернуть себе власть.

Сюжет саги отличают обилие политических интриг и мрачная атмосфера, а также отсутствие чёткого деления на положительных и отрицательных персонажей.

Когда HBO покупала в 2007 году права на экранизацию цикла «Песни Льда и Пламени», он ещё не был закончен Мартином. Всего писатель планировал семь томов, из них закончены и опубликованы только пять. В 2019 году должна быть издана шестая часть — «Ветра зимы». Дата выхода заключительной книги под названием «Грёзы о весне» пока неизвестна.

По этой причине с седьмого сезона в основе сценария лежат уже не романы Мартина, а идеи сценаристов сериала. Правда, они консультируются с писателем и пользуются его черновиками, но отмечают, что последний сезон и заключительные книги «Игры престолов» будут различаться. Насколько сильно — покажет время.

По количеству эпизодов заключительный восьмой сезон окажется самым коротким: в нём всего лишь шесть серий. Правда, по хронометражу они длиннее, чем раньше. Совокупный бюджет всех шести эпизодов составил порядка $90 млн.

Хотя восьмой сезон поставит точку в цикле «Песни льда и пламени», вселенная Мартина продолжит жить: студия не может просто так отказаться от столь прибыльного проекта. В 2018 году телеканал HBO анонсировал выход приквела «Игры престолов». Планируется, что съёмки начнутся уже в этом году. Новое телешоу получило рабочее название «Долгая ночь», а одну из главных ролей может исполнить Наоми Уоттс.

Пользователи Twitter активно обсуждают новый эпизод, нередко делясь подробностями сюжета. В связи с этим те, кто ещё не успел посмотреть серию, жалуются, что не могут войти в соцсеть из-за страха увидеть там спойлеры.

«Twitter — превращается в настоящее минное поле, когда люди посмотрели «Игру престолов» раньше тебя», — пишет поклонник телешоу.

В свою очередь, равнодушные к данному шоу недовольны тем, что вся лента посвящена только ему.

«Я единственная в этом мире, кто не смотрит «Игру престолов?» — удивляется девушка.

«Я не смотрел ни одной серии «Игры престолов», поэтому не понимаю этих гиков в Twitter», — вторит ей другой комментатор.

А кое-кто и вовсе клянётся не смотреть «Игру престолов».

«Лично я из принципа не посмотрю ни одной серии «Игры престолов», — пообещал пользователь Twitter.

Ажиотаж вокруг последнего сезона вызывает и немало шуток.

«Девушка моего друга только что порвала с ним, потому что он назвал «Игру престолов» бредом», — сыронизировал  зритель.

Не все из посмотревших серию поклонников шоу остались довольны.

«Сериал «Игра престолов» похож на бутылку газировки. Напиток великолепен, когда ты только попробовал его, но под конец вкус приедается, а газировка выдыхается», — поделился своими размышлениями о сериале фанат.  

Однако большинству фанатов новая серия в целом понравилась.

«Первый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» был просто потрясающим! Не могу дождаться, когда появятся новые серии!» — написал поклонник.

«Я не спала до двух часов ночи, чтобы посмотреть начало восьмого сезона «Игры престолов». Теперь я изнемогаю на работе от усталости, но это того стоило! Это было замечательно!» — рассказала зрительница.

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