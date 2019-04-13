Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

Роскомнадзор предупредил об опасности перехода «по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр» нового сезона сериала «Игра престолов».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление ведомства.

«Всего под прикрытием ссылок на «Игру престолов» могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО. Чаще всего пользователи сталкиваются с троянцами (в трети случаев), с помощью которых у вас могут украсть конфиденциальную информацию, рекламным ПО (в 28% случаев) и загрузчиками (21%)», — указывается в заявлении.

Роскомнадзор отмечает, что, согласно данным исследования компании «Лаборатория Касперского», самыми опасными являются первая и заключительная серии сезона.

Ранее сообщалось, что стала известна дата выхода документального фильма о последнем сезоне «Игры престолов».