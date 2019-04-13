Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»
- © Кадр из сериала «Игра престолов»
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление ведомства.
«Всего под прикрытием ссылок на «Игру престолов» могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО. Чаще всего пользователи сталкиваются с троянцами (в трети случаев), с помощью которых у вас могут украсть конфиденциальную информацию, рекламным ПО (в 28% случаев) и загрузчиками (21%)», — указывается в заявлении.
Роскомнадзор отмечает, что, согласно данным исследования компании «Лаборатория Касперского», самыми опасными являются первая и заключительная серии сезона.
Ранее сообщалось, что стала известна дата выхода документального фильма о последнем сезоне «Игры престолов».