Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

Короткая ссылка
Роскомнадзор предупредил об опасности перехода «по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр» нового сезона сериала «Игра престолов».
Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»
  • © Кадр из сериала «Игра престолов»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление ведомства.

«Всего под прикрытием ссылок на «Игру престолов» могут скрываться 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО. Чаще всего пользователи сталкиваются с троянцами (в трети случаев), с помощью которых у вас могут украсть конфиденциальную информацию, рекламным ПО (в 28% случаев) и загрузчиками (21%)», — указывается в заявлении.

Роскомнадзор отмечает, что, согласно данным исследования компании «Лаборатория Касперского», самыми опасными являются первая и заключительная серии сезона. 

Ранее сообщалось, что стала известна дата выхода документального фильма о последнем сезоне «Игры престолов».

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