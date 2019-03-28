Стала известна дата выхода документального фильма о последнем сезоне «Игры престолов»

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Документальный фильм под названием Game of Thrones: The Last Watch, посвящённый последнему сезону фантастического сериала, выйдет 26 мая.
Стала известна дата выхода документального фильма о последнем сезоне «Игры престолов»
  • Reuters

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Таким образом, зрители смогут посмотреть двухчасовой фильм через неделю после выхода последней серии финального сезона сериала «Игра престолов».

Отмечается, что кинокартина расскажет о процессе и интересных моментах съёмок.

Режиссёр фильма Джини Финлэй находился на съёмочной площадке «Игры престолов» в течение года.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов».

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