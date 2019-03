Стала известна дата выхода документального фильма о последнем сезоне «Игры престолов»

Документальный фильм под названием Game of Thrones: The Last Watch, посвящённый последнему сезону фантастического сериала, выйдет 26 мая.

Reuters

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Таким образом, зрители смогут посмотреть двухчасовой фильм через неделю после выхода последней серии финального сезона сериала «Игра престолов». Отмечается, что кинокартина расскажет о процессе и интересных моментах съёмок. Режиссёр фильма Джини Финлэй находился на съёмочной площадке «Игры престолов» в течение года. Ранее сообщалось, что вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов».