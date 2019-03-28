Стала известна дата выхода документального фильма о последнем сезоне «Игры престолов»
- Reuters
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Таким образом, зрители смогут посмотреть двухчасовой фильм через неделю после выхода последней серии финального сезона сериала «Игра престолов».
Отмечается, что кинокартина расскажет о процессе и интересных моментах съёмок.
Режиссёр фильма Джини Финлэй находился на съёмочной площадке «Игры престолов» в течение года.
Ранее сообщалось, что вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов».