СМИ: В Госдуме предложили освободить классику русской и советской литературы от маркировки «18+»

В комитете Госдумы по культуре предложили освободить классику русской и советской литературы от маркировки «18+», сообщает «Парламентская газета».

16 апреля депутаты намерены рассмотреть правительственный проект, который вносит поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Как заявил зампред комитета Госдумы по культуре писатель Сергей Шаргунов, для литературы необходимы понятные ограничения, «это не должно становиться бредом и осложнять людям жизнь».

По его словам, стоит обсудить вопрос, чтобы золотой фонд русской литературы освободили от требований по возрастной маркировке.

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сообщил, что работа в данном направлении уже ведётся.

В 2018 году в издательстве «Азбука-Аттикус» прокомментировали RT отказ магазинов в Екатеринбурге продать 17-летней школьнице собрания сочинений Сергея Есенина, Иосифа Бродского и Владимира Маяковского.