В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»

Короткая ссылка
Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
  • ©Star Wars / youtube

«У каждого поколения есть легенда. Смотрите новый тизер фильма «Звёздные войны: Эпизод IX», — говорится в тексте.

Как отмечает Inforeactor, новая часть саги поставит точку в драматической истории клана Скайуокеров.

Режиссёром ленты выступил Джей Джей Абрамс.

Мировая премьера картины запланирована на декабрь 2019 года.

Ранее американская киностудия Walt Disney опубликовала официальный трейлер нового фильма «Король Лев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить