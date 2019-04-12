В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
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«У каждого поколения есть легенда. Смотрите новый тизер фильма «Звёздные войны: Эпизод IX», — говорится в тексте.
Как отмечает Inforeactor, новая часть саги поставит точку в драматической истории клана Скайуокеров.
Режиссёром ленты выступил Джей Джей Абрамс.
Мировая премьера картины запланирована на декабрь 2019 года.
Ранее американская киностудия Walt Disney опубликовала официальный трейлер нового фильма «Король Лев».