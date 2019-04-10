Взрывы, пытки и голос Шарлиз Терон: чего ждать от новой мультипликационной версии «Семейки Аддамс»

Кинокомпания Universal Pictures UK представила первый трейлер анимационной картины «Семейка Аддамс». В очередной экранизации герои будут противостоять настойчивой телеведущей, мечтающей вытащить Аддамсов из уединения и превратить их будни в реалити-шоу. Полнометражный мультфильм снят по мотивам оригинальных комиксов Чарльза Аддамса и не пересекается с сюжетными линиями предыдущих фильмов и сериалов о мрачном семействе. Подробнее о готовящемся релизе и восьмидесятилетней истории комикса — в материале RT.

Universal Pictures UK представила дебютный тизер-трейлер мультипликационного фильма «Семейка Аддамс». Видео появилось на официальном YouTube-канале студии.

В ролике показаны фрагменты характерных развлечений мрачной семьи — морской бой с настоящими взрывами и пытки. Вместе с тем создатели подчеркнули, что изящные искусства Аддамсам также не чужды.

Ожидается, что в очередном проекте, посвящённом знаменитой семейке, главные персонажи противостоят телеведущей Марго Нидлер, которая решила превратить жизнь Аддамсов в реалити-шоу. Примечательно, что новая картина основана на оригинальных комиксах американского художника Чарльза Аддамса, а не на предыдущих экранизациях.

Разработкой экранизации занимались режиссёры «Полного расколбаса» Грег Тирнан и Конрад Вернон (он также известен по второму «Шреку» и третьему «Мадагаскару»). Сценарий написали Мэтт Либерман и Памела Петтлер, вместе Тимом Бёртоном работавшая над мультфильмами «Труп невесты» и «Девять».

В озвучке новой экранизации приняли участие Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард и Бетт Мидлер.

Спродюсировать проект согласились Гэйл Берман («Баффи — истребительница вампиров») и Алекс Шварц («Вокруг света за 80 дней»). Релиз «Семейки Аддамс» состоится незадолго до Хэллоуина — 11 октября 2019 года.

Комикс с восьмидесятилетней историей

Впервые истории о странном семействе появились на страницах газеты The New Yorker в 1938 году в виде комиксов. Ироничные рассказы о живущей в мрачном особняке семье обрисовывал художник Чарльз Аддамс. Вдохновение карикатурист черпал в образе родного Уэстфилда, Нью-Джерси. Пространство города украшали богато декорированные викторианские особняки и старые кладбища — именно они послужили архетипом готического особняка рисованных Аддамсов.

Сами Аддамсы, несмотря на эксцентричность, любовь к уединению, садистские наклонности и страсть к гротескному юмору, не являются злыми персонажами и не стремятся навредить окружающим.

Скетчи Аддамса о необычном семействе публиковались в газете в течение следующих 50 лет — до самой смерти автора в 1988 году. Однако вплоть до первой экранизации у персонажей не было имён.

Комиксы Чарльза Аддамса

© theyar / imgur.com

С развитием в послевоенной Америке телевещания, а вместе с ним — и расцвета ситкомов, на Аддамсов обратили внимание кинематографисты.

Решив снять о семействе Аддамс первое телешоу, продюсеры попросили карикатуриста придумать имена персонажам и тщательно проработать их характеры. Так и появились супруги Гомес и Мортиша, их дети Уэнсдей и Пагзли, бабушка Аддамс, дворецкий Лёрч, дядя Фестер и рука по имени Вещь.

У каждого персонажа свои причудливые хобби: Гомес увлекается метанием ножей и крушением игрушечных поездов, Мортиша выращивает ядовитые растения и обрезает с них бутоны, оставляя стебли с шипами, дочь Уэнсдей устраивает пытки над Пагзли, а дядя Фестер играет с динамитом.

Чёрно-белый сериал и цветной полный метр

Впервые на телеэкранах историю о Аддамсах показали в середине 1960-х годов. Тогда рейтинги черно-белого сериала «Семейка Аддамс» продюсеров разочаровал, и вскоре сериал закрыли.

В 1970-х годах была предпринята попытка создания мультипликационной версии об Аддамсах. Студия Hanna-Barbera внесла коррективы в устройство жизни семейства: теперь Аддамсы обитали не в готическом особняке у кладбища, а в оформленном под викторианский стиль доме на колёсах и разъезжали по Соединённым Штатам.

Несколько позже — в 1977 году — состоялась премьера телевизионного фильма «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс» компании Charles Fries Productions.

С выходом нескольких телевизионных адаптаций продюсер Скотт Рудин (на тот момент президент киностудии Fox) задумал заняться съёмками киноверсии «Семейки Аддамс».

© Кадр из фильма «Ценности семейки Аддамс» (1993)

Впрочем, возникли проблемы с правами на экранизацию. Они принадлежали студии Orion Pictures, которая также планировала взяться за разработку полнометражного фильма, но из-за финансовых неурядиц так и не приступила к съёмкам.

В результате Orion уступила права Paramount Pictures, в которой на тот момент уже работал Рудин. Режиссёрское кресло первого полнометражного фильма о семейке Аддамс занял оператор-постановщик фильмов братьев Коэн Барри Зоненфельд.

Главные роли в картине исполнили пуэрто-риканский актёр Рауль Хулиа, Кристина Риччи и Кристофер Ллойд. Роль Мортиши Аддамс сыграла Анжелика Хьюстон, в силу собственного происхождения подарившая своему персонажу аристократичность и утончённость.

Фильм был отмечен рядом кинематографических наград. Картина получила номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Успех полнометражной ленты подтолкнул создателей к съёмкам второй части под названием «Ценности семейки Аддамс». Сиквел был удостоен премии «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.

Позднее по мотивам комиксов о семейке Аддамс были выпущены комедийный фильм, телесериал и видеоигры.