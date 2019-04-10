Walt Disney опубликовала трейлер фильма «Король Лев»

Американская киностудия Walt Disney опубликовала официальный трейлер нового фильма «Король Лев».

Видео размещено на странице студии в YouTube.

В ролике показаны старые герои одноимённого мультфильма — Муфаса, Симба, Шрам, а также Тимон и Пумба.

Мировая премьера ленты состоится в июле.

Режиссёром картины выступил Джон Фавро («Железный человек», «Железный человек — 2»).

Ранее сообщалось, что кинокомпания Universal Pictures UK представила первый трейлер анимационной картины «Семейка Аддамс».

В очередной экранизации герои будут противостоять настойчивой телеведущей, мечтающей превратить будни Аддамсов в реалити-шоу.

Подробнее — в материале RT.