Walt Disney опубликовала трейлер фильма «Король Лев»

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Американская киностудия Walt Disney опубликовала официальный трейлер нового фильма «Король Лев».
Walt Disney опубликовала трейлер фильма «Король Лев»
  • © Disney Россия / YouTube

Видео размещено на странице студии в YouTube.

В ролике показаны старые герои одноимённого мультфильма — Муфаса, Симба, Шрам, а также Тимон и Пумба.

Мировая премьера ленты состоится в июле.

Режиссёром картины выступил Джон Фавро («Железный человек», «Железный человек — 2»).

Ранее сообщалось, что кинокомпания Universal Pictures UK представила первый трейлер анимационной картины «Семейка Аддамс».

В очередной экранизации герои будут противостоять настойчивой телеведущей, мечтающей превратить будни Аддамсов в реалити-шоу. 

Подробнее — в материале RT.

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