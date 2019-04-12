В Крыму готовы к сотрудничеству с режиссёрами из Болливуда

Генеральный директор кинокомиссии Республики Крым Константин Малолетнев заявил, что регион готов к сотрудничеству с продюсерами и режиссёрами индийских кинокомпаний из Болливуда.

«В перспективе мы ждём продюсеров и режиссёров Болливуда, чтобы они могли своими глазами увидеть возможности и потенциал крымского кинематографа», — цитирует Малолетнева РИА Новости.

12 апреля в Симферополе Константин Малолетнев и руководитель Русского информационного центра в городе Мумбаи Пареш Навани подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и кинематографии.

В октябре 2018 года американский актёр Эрик Робертс в беседе с ФАН заявил о готовности приехать в Крым.