В Крыму готовы к сотрудничеству с режиссёрами из Болливуда
- РИА Новости
«В перспективе мы ждём продюсеров и режиссёров Болливуда, чтобы они могли своими глазами увидеть возможности и потенциал крымского кинематографа», — цитирует Малолетнева РИА Новости.
12 апреля в Симферополе Константин Малолетнев и руководитель Русского информационного центра в городе Мумбаи Пареш Навани подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и кинематографии.
В октябре 2018 года американский актёр Эрик Робертс в беседе с ФАН заявил о готовности приехать в Крым.