Представитель Лундгрена опроверг информацию о творческих планах актёра в России

Представитель американского актёра шведского происхождения Дольфа Лундгрена опроверг сообщения о намерении артиста принять участие в съёмках картины в Крыму, а также его планах пройти в колонне «Бессмертного полка» с российским лидером Владимиром Путиным.

«Всё это совершенная неправда», — рассказал РИА Новости Крейг Баумгартен из компании Zero Gravity Management.

Ранее генеральный директор кинокомпании «Грифон фильм» Александр Беланов сообщил, что Лундгрен планирует приехать в Крым для участия в съёмках нового фильма о Великой Отечественной войне.

Он также отметил, что актёр попросил оказать ему содействие в организации встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В январе сообщалось, что одним из громких релизов последнего времени стала спортивная драма «Крид 2».

Лента будет интересна поклонникам старых фильмов о Рокки: в ней появится в том числе главный антагонист четвёртой картины Иван Драго (Дольф Лундгрен).