Представитель Лундгрена опроверг информацию о творческих планах актёра в России
- Reuters
«Всё это совершенная неправда», — рассказал РИА Новости Крейг Баумгартен из компании Zero Gravity Management.
Ранее генеральный директор кинокомпании «Грифон фильм» Александр Беланов сообщил, что Лундгрен планирует приехать в Крым для участия в съёмках нового фильма о Великой Отечественной войне.
Он также отметил, что актёр попросил оказать ему содействие в организации встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В январе сообщалось, что одним из громких релизов последнего времени стала спортивная драма «Крид 2».
Лента будет интересна поклонникам старых фильмов о Рокки: в ней появится в том числе главный антагонист четвёртой картины Иван Драго (Дольф Лундгрен).