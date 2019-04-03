Представитель Лундгрена опроверг информацию о творческих планах актёра в России

Короткая ссылка
Представитель американского актёра шведского происхождения Дольфа Лундгрена опроверг сообщения о намерении артиста принять участие в съёмках картины в Крыму, а также его планах пройти в колонне «Бессмертного полка» с российским лидером Владимиром Путиным.
Представитель Лундгрена опроверг информацию о творческих планах актёра в России
  • Reuters

«Всё это совершенная неправда», — рассказал РИА Новости Крейг Баумгартен из компании Zero Gravity Management.

Ранее генеральный директор кинокомпании «Грифон фильм» Александр Беланов сообщил, что Лундгрен планирует приехать в Крым для участия в съёмках нового фильма о Великой Отечественной войне.

Он также отметил, что актёр попросил оказать ему содействие в организации встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В январе сообщалось, что одним из громких релизов последнего времени стала спортивная драма «Крид 2».

Лента будет интересна поклонникам старых фильмов о Рокки: в ней появится в том числе главный антагонист четвёртой картины Иван Драго (Дольф Лундгрен).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить