«1+1» по-американски и прощание с Рокки: главные фильмы недели

На первую рабочую неделю 2019 года выпали две крупные кинопремьеры: Брайан Крэнстон и Кевин Харт воссоздают события французского хита восьмилетней давности в трагикомедии «1+1: Голливудская история», а Сильвестр Сталлоне прощается с образом Рокки Бальбоа в сиквеле спортивной драмы «Крид». Кроме того, зрители увидят комедию с Дженнифер Лопес, детектив с Венсаном Касселем и психологический триллер, снятый на собранные через криптовалютный краудфандинг средства.

«1+1: Голливудская история» (The Upside)

Фильм «1+1: Голливудская история» — уже третий ремейк французской ленты Оливье Накаша и Эрика Толедано «1+1», вышедшей на экраны восемь лет назад (она, в свою очередь, основана на реальной истории).

За первую американскую адаптацию взялся постановщик «Иллюзиониста» и «Областей тьмы» Нил Бёрг, главные роли в ней исполнили звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон и комик Кевин Харт. В широкий прокат картина должна была выйти ещё в марте 2018-го, однако из-за скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна и последующего банкротства The Weinstein Company создателям «Голливудской истории» пришлось отложить премьеру и искать нового дистрибьютора.

Сюжет фильма в общих чертах соответствует оригинальному: безработный с криминальным прошлым Делл (Харт) нанимается помощником к парализованному миллионеру Филиппу (Крэнстон). Постепенно между ними завязывается крепкая дружба и Филипп заново учится радоваться жизни, на которой он после несчастного случая поставил крест.

«Крид 2» (Creed II)

Вторым громким релизом недели стала спортивная драма «Крид 2» — восьмая часть франшизы о боксёре Рокки Бальбоа и сиквел её спин-оффа «Крид: Наследие Рокки». В конце 2018 года актёр Сильвестр Сталлоне объявил, что на этой картине он окончательно расстаётся с культовым персонажем и в запланированном студией продолжении участвовать уже не будет. Из-за работы над кинокомиксом «Чёрная пантера» Райану Куглеру пришлось оставить режиссёрское кресло, поэтому вторую часть «Крида» снимал автор драмы «Земля обетованная» Стивен Кейпл — младший.

Лента будет интересна в первую очередь поклонникам старых фильмов о Рокки: в ней появится главный антагонист четвёртой картины Иван Драго (Дольф Лундгрен), который много лет назад убил отца Крида во время поединка. Теперь Адонису (Майкл Б. Джордан) придётся встретиться на ринге с сыном Драго Виктором (Флориан Мунтеану).

«Начни сначала» (Second Act)

По сюжету комедии «Начни сначала» не имеющая высшего образования сотрудница супермаркета Майя (Дженнифер Лопес) с помощью фальшивого резюме и фейкового аккаунта в Facebook устраивается на руководящую должность в крупную компанию. Теперь её цель — доказать окружающим, что наличие диплома не имеет ничего общего с реальным человеческим потенциалом.

С этим фильмом Лопес вернулась к романтическим комедиям — в этом жанре она не работала с 2010 года. Её партнёром по площадке стал Майло Вентимилья (Питер из фантастического сериала «Герои»). За режиссуру в картине отвечал Питер Сигал — автор фильмов «Управление гневом», «50 первых поцелуев», «Всё или ничего» и «Напряги извилины». В ноябре Лопес выпустила записанную специально для ленты песню Limitless.

«Чёрная полоса» (Fleuve noir)

Детективным триллером «Чёрная полоса» завершил свой творческий отпуск французский кинематографист Эрик Зонка (последней его работой, если не считать телефильм «Белый солдат», была «Джулия» с Тильдой Суинтон). Новая картина — экранизация романа «Исчезнувшее досье», первой части цикла израильского писателя Дрора Мишани об инспекторе Аврааме (две книги из этой серии изданы на русском языке). Изначально главную роль в ленте должен был исполнить Жерар Депардье, однако он выбыл из проекта после трёх съёмочных дней. Его место занял Венсан Кассель.

Согласно сюжету, страдающий из-за проблем с алкоголем матёрый комиссар Франсуа Висконти берётся за обычное на первый взгляд дело об исчезновении 16-летнего мальчика Дэни Арно. Однако найти пропавшего оказывается не так просто. Под подозрение Висконти попадают и родители подростка, и его преподаватель Ян Беллэль, проявляющий подозрительную инициативу в поисках Дэни.

«Химера» (Braid)

Ещё один триллер в числе премьер недели — полнометражный дебют американки Митци Пейроне «Химера» (к научно-фантастической картине Винченцо Натали и продюсера Гильермо дель Торо он не имеет никакого отношения). Создатели картины утверждают, что выпустили первый психологический триллер, снятый на собранные через криптовалютный краудфандинг средства. «Химера» участвовала в конкурсах ряда независимых киносмотров (премьера состоялась на фестивале Трайбека в Нью-Йорке) и собрала впечатляющую прессу: согласно агрегатору Rotten Tomatoes, фильм одобрили 80% критиков.

По сюжету две переехавшие в Нью-Йорк художницы-авантюристки решают ограбить особняк своей давней подруги. Живущая там в одиночестве девушка так и не смогла расстаться с вымышленным миром, который они втроём придумали ещё в детстве, и сошла с ума. В результате героини ввязываются в смертельную игру, существующую на грани привычной нам реальности.