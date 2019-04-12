Режиссёр Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет

Режиссёр-документалист Сергей Страхов скончался в возрасте 82 лет.

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«11 апреля на 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссёра документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова», — говорится в заявлении.

Отмечается, что его авторству принадлежат картины «Я и Мы», «Соучастники», «Про белого бычка» и многие другие. Одним из последних фильмов Страхова стал «Страна Данелия». В картине, вышедшей в 2004 году, рассказывается о творческом пути режиссёра Георгия Данелии.

4 апреля в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия. Причиной смерти стала остановка сердца.

Актёр театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кравченко в беседе с URA.RU назвал Данелию «строгим и справедливым».