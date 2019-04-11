В Самаре подготовили праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики
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- РИА Новости
В пятницу, 12 апреля, у музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» запланированы игры и творческие номера.
Завершится праздник «взлётом» ракеты-носителя «Союз».
«Мы устроим имитацию работы сопл ракеты. Столбы дыма мгновенно вырастут и затем также быстро рассеются», — рассказали представители музея.
Ранее udm-info.ru сообщало, что в Ижевске открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики.