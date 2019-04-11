В Самаре подготовили праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики

Короткая ссылка
В Самаре подготовили праздничные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики, сообщает kp.ru.
В Самаре подготовили праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В пятницу, 12 апреля, у музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» запланированы игры и творческие номера.

Завершится праздник «взлётом» ракеты-носителя «Союз».

«Мы устроим имитацию работы сопл ракеты. Столбы дыма мгновенно вырастут и затем также быстро рассеются», — рассказали представители музея.

Ранее udm-info.ru сообщало, что в Ижевске открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить