Парки Подмосковья подготовили программу в честь Дня космонавтики
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- РИА Новости
«Мероприятия, мастер-классы, лекции и конкурсы в зонах отдыха пройдут с 12 по 14 апреля», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.
Например, в Парковом комплексе городского округа Клин состоится квест «В поисках планеты», а в серпуховском парке «Пионерский» — квест «Звёздный путь».
Кроме того, праздничные мероприятия запланированы и в Королёве.
Ранее агентство udm-info.ru передавало, что в Ижевске открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики.