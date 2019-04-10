Парки Подмосковья подготовили программу в честь Дня космонавтики

Около 50 парков Московской области подготовили программу в честь Дня космонавтики, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

«Мероприятия, мастер-классы, лекции и конкурсы в зонах отдыха пройдут с 12 по 14 апреля», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Например, в Парковом комплексе городского округа Клин состоится квест «В поисках планеты», а в серпуховском парке «Пионерский» — квест «Звёздный путь».

Кроме того, праздничные мероприятия запланированы и в Королёве.

Ранее агентство udm-info.ru передавало, что в Ижевске открылась филателистическая выставка в честь Дня космонавтики.