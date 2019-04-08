Равшана Куркова рассказала о сложностях на съёмках «Балканского рубежа»

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Актриса Равшана Куркова в интервью газете «Известия» рассказала о сложностях в ходе съёмок фильма «Балканский рубеж».
Равшана Куркова рассказала о сложностях на съёмках «Балканского рубежа»
  • ©Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Это самые физически сложные съёмки для меня на сегодняшний день, потому что моя героиня более выносливая и спортивная, чем я. И чтобы на экране выглядеть соответственно, нужна была серьёзная подготовка», — пояснила артистка, добавив, что научилась стрелять практически из всех видов оружия. 

По словам Курковой, ещё одним испытанием стало то, что для съёмок ей необходимо было набрать мышечную массу.

«Требовалось набрать мышечную массу, ведь на съёмках мы всё время были в полном обмундировании, с оружием. Около 15 кг по 12 часов в смене таскаешь на себе. Это физически выматывает», — заключила она.

В марте в прокат вышла военная драма режиссёра Андрея Волгина «Балканский рубеж», созданная усилиями российских и сербских кинематографистов.

Премьера картины совпала с 20-летней годовщиной начала бомбардировок Югославии войсками НАТО. В основу сценария легли события 1999 года. 

Подробнее — в материале RT.

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