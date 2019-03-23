Гоша Куценко, Мел Гибсон и королевские корги: что смотреть в кино в выходные

В эти выходные в кинотеатрах можно увидеть масштабную военную драму российского производства с Милошем Биковичем и Гошей Куценко в главных ролях и криминальный триллер с Мелом Гибсоном и Винсом Воном. Кроме того, на экраны вышли американский триллер от лауреата премии «Оскар», отечественная комедия о предприимчивом провинциале, мультфильм про корги, а также фильм ужасов — результат совместной работы кинематографистов из Ирландии, Бельгии, Финляндии и Великобритании.

«Балканский рубеж»

Действие фильма переносит зрителей в 1999-й год: НАТО бомбит Югославию. Главная цель — захватить аэродром Слатина, что позволит начать снабжение военной группировки по воздуху. В этих условиях Россия принимает решение установить контроль над аэродромом раньше альянса. Для этого из Боснии и Герцеговины в Косово направляется колонна российских миротворцев. Удержать воздушную гавань до их прибытия должны бойцы российского спецподразделения, которые вступают в неравную схватку с албанскими боевиками из местной сепаратисткой бандгруппы.

Роли в военной драме исполнили Гоша Куценко («Антикиллер»), Милош Бикович («Солнечный удар», «Лёд») и Антон Пампушный («Экипаж», «Защитники»). В качестве режиссёра ленты выступил Андрей Волгин.

«В объятиях лжи»

Фрэнсис (Хлоя Морец) работает официанткой в одном из ресторанов Нью-Йорка. Однажды она находит в метро сумку, которая принадлежит некой Грете (Изабель Юппер). Благодаря находке Фрэнсис выясняет, что Грета — одинокая вдова, зарабатывающая себе на жизнь уроками игры на пианино. Между двумя женщинами возникают дружеские отношения. Вскоре Фрэнсис находит у своей новой приятельницы несколько похожих сумок, внутри которых лежат списки с информацией о людях, которых знает Грета. Среди них есть и данные о Фрэнсис. Девушка решает прекратить общение с подругой, однако та начинает её преследовать.

Режиссёром триллера стал ирландский постановщик Нил Джордан, в 1993 году получивший премию «Оскар» за сценарий к фильму «Жестокая игра».

«Трезвый водитель»

Артём — молодой провинциал, мечтающий покорить Москву. В погоне за красивой жизнью он приезжает в столицу, где подрабатывает «трезвым водителем», развозя по домам загулявших посетителей ночных клубов. Однажды у него в машине оказывается девушка Кристина. На следующее утро Кристина принимает Артёма за миллионера, а он решает ей подыграть — и сам не замечает, как влюбляется.

Роль Артёма исполнил актёр Виктор Хориняк («Кухня», «Оттепель»), а его друга — бывший участник КВН Андрей Бурковский. Кристину воплотила на экране Ирина Мартыненко («Проигранное место»). За постановку ленты взялся Резо Гигинеишвили (в его послужном списке — «Заложники», «Без границ» и «Жара»).

«Другой»

Расставшись с мужем, Сара решает начать новую жизнь. Вместе с сыном она переезжает в сельскую местность и арендует домик рядом с лесом. Неподалёку от их нового жилища мальчик находит огромную воронку неизвестного происхождения. Вскоре после этого Сара начинает замечать странные изменения в поведении сына. А одна из местных жительниц пытается убедить Сару, что мальчик вовсе не её сын. Через некоторое время соседку убивают при загадочных обстоятельствах, а Сара начинает убеждаться, что в словах женщины была доля правды.

Картина снималась общими усилиями кинематографистов из Ирландии, Бельгии, Финляндии и Великобритании. На момент написания статьи на портале Rotten Tomatoes фильм получил 87% положительных откликов критиков.

«Закатать в асфальт»

Главные роли в этом снятом в стилистике неонуара триллере исполнили ветераны американского кино Мел Гибсон, Дон Джонсон и Винс Вон. Офицеров полиции Риджмена (Гибсон) и Лурасетти (Вон) отстраняют от службы после того, как в СМИ попадает видео, на котором один из них избивает подозреваемого. Оставшись без работы и денег, копы решают немного подзаработать и используют для этого свои связи в преступном мире.

Автором сценария и режиссёром ленты стал С. Крэйг Залер. Бюджет картины составил $15 млн.

«Королевский корги»

Любимец королевской семьи Великобритании — собака породы корги — сбегает из дворца. Потерявшись в большом и незнакомом ей мире, она вступает в бойцовский клуб, где псы дерутся друг с другом. Ей предстоит множество испытаний, прежде чем она вновь сможет зажить спокойной жизнью любимого корги британской королевы.

Премьера «Королевского корги» в российском прокате была намечена на 7 марта, однако Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения на заявленную дату. Тогда кинотеатры бойкотировали показ российской анимационной ленты «Гурвинек. Волшебная игра». В результате «Гурвинек», по словам создателей картины, потерял 90% потенциальной прибыли.