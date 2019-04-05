Врачи рассказали о состоянии получившего травму во время спектакля Сухорукова

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Российский актёр Виктор Сухоруков, получивший травму во время спектакля «Встречайте, мы уходим» в Театре имени Моссовета, в настоящее время находится в столичном институте Склифосовского.
Врачи рассказали о состоянии получившего травму во время спектакля Сухорукова
  • РИА Новости

Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, передаёт РИА Новости.

«Состояние удовлетворительное», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Сухоруков во время спектакля в Театре имени Моссовета упал и сильно повредил руку

В ноябре 2018 года телеканал «360» передавал, что актриса Татьяна Васильева была доставлена в институт Склифосовского с травмой головы после инцидента в московском метро.

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