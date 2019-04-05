Врачи рассказали о состоянии получившего травму во время спектакля Сухорукова
- РИА Новости
Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, передаёт РИА Новости.
«Состояние удовлетворительное», — уточнил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Сухоруков во время спектакля в Театре имени Моссовета упал и сильно повредил руку.
В ноябре 2018 года телеканал «360» передавал, что актриса Татьяна Васильева была доставлена в институт Склифосовского с травмой головы после инцидента в московском метро.