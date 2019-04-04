Виктор Сухоруков во время спектакля упал и сильно повредил руку

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Российский актёр Виктор Сухоруков во время спектакля упал и сильно повредил руку, из-за чего представление пришлось завершить досрочно. Об этом сообщает РИА Новости.
Виктор Сухоруков во время спектакля упал и сильно повредил руку
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Как отмечается, инцидент произошёл во время спектакля «Встречайте, мы уходим» в Театре имени Моссовета.

Актёр, пытаясь преодолеть прыжком ковёр, споткнулся и упал. После этого он заявил коллегам, что сильно повредил руку.

«Виктор Иванович действительно повредил руку во время спектакля, но представление было продолжено и доиграно до конца», — рассказал представитель пресс-службы театра.

В ноябре 2018 года телеканал «360» передавал, что Васильева госпитализирована в институт Склифосовского с травмой головы после инцидента в московском метро. Как уточняется, ей зажало голову дверями поезда, когда она пыталась войти в вагон.

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