Верник рассказал о совместной работе с Данелией
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«Это очень больно, когда уходят такие великие режиссёры, целая киноэпоха. Это любимое кино, любимые герои, это всё мир, который создал Георгий Николаевич в своих картинах. Каждая его картина — это событие. Столько лет, столько поколений влюбляются в его героях, мечтают вместе с его героями, страдают вместе с ними и, конечно, самое главное — обретают надежду и любовь», — пояснил Верник.
Он рассказал, что познакомился с Данелией на «Кинотавре», когда был совсем молодым актёром.
«У нас с ним завязался разговор, и он сказал, что у него есть мысли, чтобы поработать вместе. О таком счастье я и мечтать не мог. Буквально через несколько месяцев мне позвонила его ассистент и сказала, что Георгий Николаевич приглашает меня на разговор. Он рассказал о моём герое в картине «Орёл и решка», — отметил Верник.
Актёр добавил, что дни, проведённые на съёмочной площадке, стали самым счастливым воспоминанием.
«Счастливейшее моё воспоминание, счастливейшие несколько дней, когда я снимался у него. Потрясающая аура на площадке. Он не суетный, такой тёплый. Такая мудрость от него исходила, такая вера в тебя», — заключил Верник.
Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.