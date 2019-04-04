Верник рассказал о совместной работе с Данелией

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева, Александра Самсоненко
Актёр Игорь Верник прокомментировал RT смерть режиссёра Георгия Данелии.
Верник рассказал о совместной работе с Данелией
  • ©Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Это очень больно, когда уходят такие великие режиссёры, целая киноэпоха. Это любимое кино, любимые герои, это всё мир, который создал Георгий Николаевич в своих картинах. Каждая его картина — это событие. Столько лет, столько поколений влюбляются в его героях, мечтают вместе с его героями, страдают вместе с ними и, конечно, самое главное — обретают надежду и любовь», — пояснил Верник.

Он рассказал, что познакомился с Данелией на «Кинотавре», когда был совсем молодым актёром.

«У нас с ним завязался разговор, и он сказал, что у него есть мысли, чтобы поработать вместе. О таком счастье я и мечтать не мог. Буквально через несколько месяцев мне позвонила его ассистент и сказала, что Георгий Николаевич приглашает меня на разговор. Он рассказал о моём герое в картине «Орёл и решка», — отметил Верник.

Актёр добавил, что дни, проведённые на съёмочной площадке, стали самым счастливым воспоминанием.

«Счастливейшее моё воспоминание, счастливейшие несколько дней, когда я снимался у него. Потрясающая аура на площадке. Он не суетный, такой тёплый. Такая мудрость от него исходила, такая вера в тебя», — заключил Верник.

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить