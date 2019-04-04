Верник рассказал о совместной работе с Данелией

Актёр Игорь Верник прокомментировал RT смерть режиссёра Георгия Данелии.

«Это очень больно, когда уходят такие великие режиссёры, целая киноэпоха. Это любимое кино, любимые герои, это всё мир, который создал Георгий Николаевич в своих картинах. Каждая его картина — это событие. Столько лет, столько поколений влюбляются в его героях, мечтают вместе с его героями, страдают вместе с ними и, конечно, самое главное — обретают надежду и любовь», — пояснил Верник.

Он рассказал, что познакомился с Данелией на «Кинотавре», когда был совсем молодым актёром.

«У нас с ним завязался разговор, и он сказал, что у него есть мысли, чтобы поработать вместе. О таком счастье я и мечтать не мог. Буквально через несколько месяцев мне позвонила его ассистент и сказала, что Георгий Николаевич приглашает меня на разговор. Он рассказал о моём герое в картине «Орёл и решка», — отметил Верник.

Актёр добавил, что дни, проведённые на съёмочной площадке, стали самым счастливым воспоминанием.

«Счастливейшее моё воспоминание, счастливейшие несколько дней, когда я снимался у него. Потрясающая аура на площадке. Он не суетный, такой тёплый. Такая мудрость от него исходила, такая вера в тебя», — заключил Верник.

Режиссёр Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет.