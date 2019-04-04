Путин выразил соболезнования родным и близким Георгия Данелии
- РИА Новости
«Выдающийся режиссёр, сценарист, яркий и неординарный человек, Георгий Николаевич Данелия создал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе», — говорится в сообщении Путина родным и близким Данелии.
Президент добавил, что через всю свою жизнь и творчество режиссёр «пронёс уважение к ценностям гуманизма, к искусству и зрителям».
4 апреля в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия. Причиной смерти стала остановка сердца.
Актёр театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кравченко в беседе с URA.RU назвал Данелию «строгим и справедливым».