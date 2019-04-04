Путин выразил соболезнования родным и близким Георгия Данелии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Данелии. Глава государства назвал режиссёра ярким и неординарным человеком.
Путин выразил соболезнования родным и близким Георгия Данелии
  • РИА Новости

«Выдающийся режиссёр, сценарист, яркий и неординарный человек, Георгий Николаевич Данелия создал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе», — говорится в сообщении Путина родным и близким Данелии.

Президент добавил, что через всю свою жизнь и творчество режиссёр «пронёс уважение к ценностям гуманизма, к искусству и зрителям».

4 апреля в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия. Причиной смерти стала остановка сердца.

Актёр театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кравченко в беседе с URA.RU назвал Данелию «строгим и справедливым».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить