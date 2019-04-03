Аронова рассказала о дружбе с Булдаковым
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Отмечается, что артистка в настоящее время находится на гастролях в Перми, о смерти коллеги ей рассказали журналисты.
«Лёша умер, я ничего не знала... Я на гастролях в Перми, ничего и не знала», — уточнила она в разговоре с ФАН.
По словам Ароновой, они с Булдаковым дружили на протяжении долгих лет, вместе снимались.
«Я очень его любила, мы могли не видеться годами, но я всегда почему-то знала, что Лёша Булдаков есть в моей жизни», — заключила она.
Ранее стало известно, что Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», умер в возрасте 68 лет.
Режиссёр и сценарист Егор Кончаловский в интервью НСН рассказал о работе с артистом.