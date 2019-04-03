Аронова рассказала о дружбе с Булдаковым

Короткая ссылка
Народная артистка России Мария Аронова рассказала о дружбе с актёром Алексеем Булдаковым, о смерти которого стало известно 3 апреля.
Аронова рассказала о дружбе с Булдаковым
  • © kino-teatr.ru

Отмечается, что артистка в настоящее время находится на гастролях в Перми, о смерти коллеги ей рассказали журналисты.

«Лёша умер, я ничего не знала... Я на гастролях в Перми, ничего и не знала», — уточнила она в разговоре с ФАН.

По словам Ароновой, они с Булдаковым дружили на протяжении долгих лет, вместе снимались.

«Я очень его любила, мы могли не видеться годами, но я всегда почему-то знала, что Лёша Булдаков есть в моей жизни», — заключила она.

Ранее стало известно, что Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», умер в возрасте 68 лет

Режиссёр и сценарист Егор Кончаловский в интервью НСН рассказал о работе с артистом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить