Аронова рассказала о дружбе с Булдаковым

Народная артистка России Мария Аронова рассказала о дружбе с актёром Алексеем Булдаковым, о смерти которого стало известно 3 апреля.

Отмечается, что артистка в настоящее время находится на гастролях в Перми, о смерти коллеги ей рассказали журналисты.

«Лёша умер, я ничего не знала... Я на гастролях в Перми, ничего и не знала», — уточнила она в разговоре с ФАН.

По словам Ароновой, они с Булдаковым дружили на протяжении долгих лет, вместе снимались.

«Я очень его любила, мы могли не видеться годами, но я всегда почему-то знала, что Лёша Булдаков есть в моей жизни», — заключила она.

Ранее стало известно, что Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», умер в возрасте 68 лет.

Режиссёр и сценарист Егор Кончаловский в интервью НСН рассказал о работе с артистом.