Актёр Лыков поделился воспоминаниями о Булдакове

Актёр Александр Лыков, известный по роли Казановы, капитана милиции Владимира Казанцева в телесериале «Улицы разбитых фонарей», прокомментировал смерть народного артиста России Алексея Булдакова.

«Впечатление он оставлял очень уютное, он как-то умещался хорошо в кадре. И вокруг него создавалась такая же уютная атмосфера. Я уже не говорю о специфическом, уникальном голосе, хотя и о нём тоже надо упомянуть», — сказал Лыков в беседе с ФАН.

По его словам, это человек уникальной харизмы, в котором «уютно умещалась эта дистанция от солдата до генерала».

В свою очередь, режиссёр и сценарист Егор Кончаловский в интервью НСН рассказал, что хорошо знал Булдакова и не раз с ним работал.

«Он был замечательный русский человек, абсолютно без претензий, абсолютно без чего-то наносного. Это был простой, настоящий человек, с которым было легко разговаривать, легко смеяться, легко сидеть, легко работать. Очень хороший человек», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Алексей Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», умер в возрасте 68 лет.