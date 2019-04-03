Актёр Лыков поделился воспоминаниями о Булдакове

Короткая ссылка
Актёр Александр Лыков, известный по роли Казановы, капитана милиции Владимира Казанцева в телесериале «Улицы разбитых фонарей», прокомментировал смерть народного артиста России Алексея Булдакова.
Актёр Лыков поделился воспоминаниями о Булдакове
  • © Anatoly Lomohov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Впечатление он оставлял очень уютное, он как-то умещался хорошо в кадре. И вокруг него создавалась такая же уютная атмосфера. Я уже не говорю о специфическом, уникальном голосе, хотя и о нём тоже надо упомянуть», — сказал Лыков в беседе с ФАН.

По его словам, это человек уникальной харизмы, в котором «уютно умещалась эта дистанция от солдата до генерала».

В свою очередь, режиссёр и сценарист Егор Кончаловский в интервью НСН рассказал, что хорошо знал Булдакова и не раз с ним работал. 

«Он был замечательный русский человек, абсолютно без претензий, абсолютно без чего-то наносного. Это был простой, настоящий человек, с которым было легко разговаривать, легко смеяться, легко сидеть, легко работать. Очень хороший человек», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Алексей Булдаков, исполнивший главную роль в фильме «Особенности национальной охоты», умер в возрасте 68 лет

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить