Суд удовлетворил жалобы бывшего мужа Началовой по делу о 20 млн рублей
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Отмечается, что представители спортсмена оспаривали решение судьи нижестоящей инстанции о передаче дела в Никулинский районный суд столицы и назначении экспертизы денежной расписки.
Как уточняет сайт kp.ru, в 2015 году, когда Началовой были необходимы средства для записи нового альбома, она договорилась с Фроловым о заключении сделки, которая предполагала выкуп части квартиры, доставшейся певице и её несовершеннолетней дочери от бывшего супруга Евгения Алдонина.
Реализацию сделки подтверждает опубликованная изданием расписка в получении средств. Впоследствии, как сообщается, хоккеист зарегистрировал своё право на часть недвижимого имущества в Росреестре.
По данным газеты, в 2018 году Началова решила оспорить сделку, так как представленный документ, по некоторым данным, мог быть поддельным, а денег от Фролова она «не получала».
Началова скончалась 16 марта в одной из московских клиник после перенесённой операции на ноге. Причиной смерти стала остановка сердца.
Впоследствии Алдонин рассказал о том, как узнал о смерти экс-супруги.