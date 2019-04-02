Суд удовлетворил жалобы бывшего мужа Началовой по делу о 20 млн рублей

Суд удовлетворил две жалобы хоккеиста Александра Фролова, бывшего гражданского мужа российской певицы Юлии Началовой, по делу о взыскании долгов в размере 20 млн рублей.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Отмечается, что представители спортсмена оспаривали решение судьи нижестоящей инстанции о передаче дела в Никулинский районный суд столицы и назначении экспертизы денежной расписки.

Как уточняет сайт kp.ru, в 2015 году, когда Началовой были необходимы средства для записи нового альбома, она договорилась с Фроловым о заключении сделки, которая предполагала выкуп части квартиры, доставшейся певице и её несовершеннолетней дочери от бывшего супруга Евгения Алдонина.

Реализацию сделки подтверждает опубликованная изданием расписка в получении средств. Впоследствии, как сообщается, хоккеист зарегистрировал своё право на часть недвижимого имущества в Росреестре.

По данным газеты, в 2018 году Началова решила оспорить сделку, так как представленный документ, по некоторым данным, мог быть поддельным, а денег от Фролова она «не получала».

Началова скончалась 16 марта в одной из московских клиник после перенесённой операции на ноге. Причиной смерти стала остановка сердца.

Впоследствии Алдонин рассказал о том, как узнал о смерти экс-супруги.