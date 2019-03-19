Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.

В интервью программе «Пусть говорят» Алдонин заявил, что в тот момент, когда Началова попала в больницу, он находился в командировке в другом городе.

«Родители (Началовой. — RT) мне говорили, что всё под контролем, что они контролируют ситуацию. Никто даже особо не волновался», — сказал он.

Алдонин отметил, что попросил держать его в курсе происходящего, сообщать об изменениях каждый день.

Он добавил, что по волнению родителей и их голосу было понятно: ситуация осложнилась, когда врачи приняли решение ввести Началову в искусственную кому.

«Последний звонок... О случившемся, о трагедии мне сказала мама (Юлии Началовой. — RT)», — заявил Алдонин, добавив, что «когда родители хоронят своих детей — это страшно».

Бывший супруг Началовой также рассказал, что лично сообщил их дочери о смерти Юлии. По его словам, она не могла понять, как это произошло, и была шокирована случившимся.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет.

Ранее лечащий врач певицы рассказал об обстоятельствах смерти артистки.

Певица будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что всегда называл исполнительницу Юлию Началову русской Мэрайей Кэри за необычный голос.