Врач рассказал об обстоятельствах смерти Началовой

Короткая ссылка
Лечащий врач певицы Юлии Началовой, которая скончалась в московской больнице 16 марта, рассказал об обстоятельствах смерти артистки.

«Она проходила лечение в связи с подагрой. Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у неё, как следствие подагры, нарушена функция почек», — сказал врач Василий Шуров в разговоре с kp.ru.

При этом он отметил, что Началова не была зависима, не пила и не употребляла наркотики.

«Самое страшное, что Юлю убила случайность. Натёрла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так закончится. Ничто не предвещало», — сказал Шуров.

Началова скончалась вечером 16 марта в столичной больнице после перенесённой операции на ноге. Смерть наступила от остановки сердца вследствие абсцесса.

Певица будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить