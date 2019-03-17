Врач рассказал об обстоятельствах смерти Началовой

Лечащий врач певицы Юлии Началовой, которая скончалась в московской больнице 16 марта, рассказал об обстоятельствах смерти артистки.

«Она проходила лечение в связи с подагрой. Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у неё, как следствие подагры, нарушена функция почек», — сказал врач Василий Шуров в разговоре с kp.ru.

При этом он отметил, что Началова не была зависима, не пила и не употребляла наркотики.

«Самое страшное, что Юлю убила случайность. Натёрла ногу, попала инфекция, развилась гангрена. До последнего мы не думали, что все так закончится. Ничто не предвещало», — сказал Шуров.

Началова скончалась вечером 16 марта в столичной больнице после перенесённой операции на ноге. Смерть наступила от остановки сердца вследствие абсцесса.

Певица будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.