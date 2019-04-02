Продюсер фильма о Началовой рассказал о съёмках картины

Короткая ссылка
Продюсер Андрей Загорский, работающий над фильмом о покойной певице Юлии Началовой, в беседе с ФАН заявил, что съёмки картины начались с финального эпизода.
Продюсер фильма о Началовой рассказал о съёмках картины
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Он отметил, что пока не будет называть имена актёров, задействованных в съёмках.

«У нас пока снято немного сцен, начали мы съёмки с финального эпизода в одном из московских аэропортов. Когда у нас будет снято порядка 8-9 сцен, появится уже полноценный трейлер ленты и станет всё яснее», — отметил он.

По его словам, в настоящее время сценарий «готов примерно на 25—30%». 

Также отмечается, что Загорский общался по поводу фильма с агентом певицы Анной Исаевой, но та приняла их проект «в штыки».

По словам Загорского, если создателей картины о Началовой не подпустят к семье певицы, то они «всё равно снимут фильм, только придётся изменить имена героев».

Ранее Исаева в беседе с m24 заявила, что семья Началовой не давала официального согласия на съёмки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить