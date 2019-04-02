Продюсер фильма о Началовой рассказал о съёмках картины

Продюсер Андрей Загорский, работающий над фильмом о покойной певице Юлии Началовой, в беседе с ФАН заявил, что съёмки картины начались с финального эпизода.

Он отметил, что пока не будет называть имена актёров, задействованных в съёмках.

«У нас пока снято немного сцен, начали мы съёмки с финального эпизода в одном из московских аэропортов. Когда у нас будет снято порядка 8-9 сцен, появится уже полноценный трейлер ленты и станет всё яснее», — отметил он.

По его словам, в настоящее время сценарий «готов примерно на 25—30%».

Также отмечается, что Загорский общался по поводу фильма с агентом певицы Анной Исаевой, но та приняла их проект «в штыки».

По словам Загорского, если создателей картины о Началовой не подпустят к семье певицы, то они «всё равно снимут фильм, только придётся изменить имена героев».

Ранее Исаева в беседе с m24 заявила, что семья Началовой не давала официального согласия на съёмки.