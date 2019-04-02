Продюсер фильма о Началовой рассказал о съёмках картины
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- РИА Новости
Он отметил, что пока не будет называть имена актёров, задействованных в съёмках.
«У нас пока снято немного сцен, начали мы съёмки с финального эпизода в одном из московских аэропортов. Когда у нас будет снято порядка 8-9 сцен, появится уже полноценный трейлер ленты и станет всё яснее», — отметил он.
По его словам, в настоящее время сценарий «готов примерно на 25—30%».
Также отмечается, что Загорский общался по поводу фильма с агентом певицы Анной Исаевой, но та приняла их проект «в штыки».
По словам Загорского, если создателей картины о Началовой не подпустят к семье певицы, то они «всё равно снимут фильм, только придётся изменить имена героев».
Ранее Исаева в беседе с m24 заявила, что семья Началовой не давала официального согласия на съёмки.