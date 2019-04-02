Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице

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Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку. По её словам, официального согласия на съёмки семья исполнительницы не давала.
Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице
  • © Дмитрий Коробейников
  • РИА Новости

«Мы не занимаемся съёмками художественного фильма про Юлию. Это самодеятельная попытка что-то сделать со стороны фанатов. Мы не подтверждаем, что это официально», — сказала она в беседе с m24.

Исаева отметила, что считает очень неправильным и некрасивым пытаться делать вид, что съёмки согласованы.

«Мы не принимаем участия в этом процессе. Я пока опровергаю эту инициативу», — сказала она.

Представитель подчеркнула, что семья постарается сделать всё возможное, чтобы сохранить память о певице. Так, по её словам, уже есть различные идеи, в том числе намерение снять фильм, но сделать это близкие исполнительницы хотят самостоятельно, «в компании с профессионалами».

Началова скончалась 16 марта после перенесённой операции на ноге. Её похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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