Агент Началовой прокомментировала идею снять фильм о певице

Агент певицы Юлии Началовой Анна Исаева прокомментировала инициативу создать биографический фильм про артистку. По её словам, официального согласия на съёмки семья исполнительницы не давала.

«Мы не занимаемся съёмками художественного фильма про Юлию. Это самодеятельная попытка что-то сделать со стороны фанатов. Мы не подтверждаем, что это официально», — сказала она в беседе с m24.

Исаева отметила, что считает очень неправильным и некрасивым пытаться делать вид, что съёмки согласованы.

«Мы не принимаем участия в этом процессе. Я пока опровергаю эту инициативу», — сказала она.

Представитель подчеркнула, что семья постарается сделать всё возможное, чтобы сохранить память о певице. Так, по её словам, уже есть различные идеи, в том числе намерение снять фильм, но сделать это близкие исполнительницы хотят самостоятельно, «в компании с профессионалами».

Началова скончалась 16 марта после перенесённой операции на ноге. Её похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.