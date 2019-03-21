Юлию Началову похоронили
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- РИА Новости
На церемонию прощания с певицей пришли сотни поклонников, а также близкие и друзья певицы.
«Юлю похоронили», — сообщила ТАСС официальный представитель артистки Анна Исаева.
Ранее певица Катя Лель во время церемонии прощания с российской исполнительницей Юлией Началовой поделилась воспоминаниями об артистке. Об этом сообщал ФАН.
Началова скончалась вечером 16 марта в столичной больнице после перенесённой операции на ноге. Смерть наступила от остановки сердца вследствие абсцесса.