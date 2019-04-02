Группа «Город 312» поддержала участницу проекта «Ты супер!»

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Российский музыкальный коллектив «Город 312» поддержал участницу вокального конкурса «Ты супер!» 12-летнюю Эльвиру Филатову.
Группа «Город 312» поддержала участницу проекта «Ты супер!»
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Отмечается, что конкурсантка исполнила песню «Вне зоны доступа».

«Данные у девочки хорошие... Песня «Вне зоны доступа» только на первый взгляд кажется лёгкой. Резкие мелодийные амплитуды, прыжки от ноты к ноте... Умница, Эля. Исполнила достойно», — рассказала лидер группы Ая (Светлана Назаренко. — RT).

Программа с выступлением участницы проекта выйдет в эфир 7 апреля.

Ранее российский актёр и телеведущий Александр Олешко спел песню «Белый город» вместе с девятилетней участницей международного вокального конкурса «Ты супер!» Анастасией Лисовой из приднестровского города Рыбница.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей, проводится телекомпанией НТВ, а также международным информационным агентством Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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