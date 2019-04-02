Определены члены жюри конкурса «Спасибо маленькому герою»

В состав жюри всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою» вошли артисты, общественные деятели и журналисты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

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РИА Новости

Так, оценивать участников конкурса будут журналист Дмитрий Дибров, актёр Александр Олешко, актриса Регина Мянник, директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник. Также в состав жюри вошли директор макрорегиона «Москва» «Почты России» Дмитрий Адушев, ветеран Аркадий Никоноров, 11-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Александр Муромский, председатель наблюдательного совета общественной организации «Русское единство» Елена Аксёнова и другие. Ранее был объявлен состав жюри суперсезона проекта «Ты супер!».