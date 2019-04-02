Определены члены жюри конкурса «Спасибо маленькому герою»
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- РИА Новости
Так, оценивать участников конкурса будут журналист Дмитрий Дибров, актёр Александр Олешко, актриса Регина Мянник, директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник.
Также в состав жюри вошли директор макрорегиона «Москва» «Почты России» Дмитрий Адушев, ветеран Аркадий Никоноров, 11-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Александр Муромский, председатель наблюдательного совета общественной организации «Русское единство» Елена Аксёнова и другие.
Ранее был объявлен состав жюри суперсезона проекта «Ты супер!».