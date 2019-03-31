Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Перу
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Перу в 94 км от города Чимботе. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
- globallookpress.com
Как указали сейсмологи, подземные толчки были зафиксированы на глубине десять километров.
Ранее у побережья Эквадора зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2.
Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Колумбии.
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