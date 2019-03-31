Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Перу

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Перу в 94 км от города Чимботе. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

globallookpress.com

Как указали сейсмологи, подземные толчки были зафиксированы на глубине десять километров. Ранее у побережья Эквадора зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Колумбии.