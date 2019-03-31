У побережья Эквадора зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2

Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,2, которое произошло у побережья Эквадора.

Эпицентр подземных толчков находился в 27 км к северу от города Санта-Елена.

Очаг располагался на глубине 18,5 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Колумбии.