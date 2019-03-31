У побережья Эквадора зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2
Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,2, которое произошло у побережья Эквадора.
- globallookpress.com
Эпицентр подземных толчков находился в 27 км к северу от города Санта-Елена.
Очаг располагался на глубине 18,5 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Колумбии.
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