У побережья Эквадора зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2

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Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,2, которое произошло у побережья Эквадора.
У побережья Эквадора зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2
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Эпицентр подземных толчков находился в 27 км к северу от города Санта-Елена.

Очаг располагался на глубине 18,5 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Колумбии.

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