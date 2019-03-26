В Гидрометцентре рассказали о причинах потепления в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал сообщения о «мощном потеплении», которое ожидается в Москве.

«В субботу и воскресенье за счёт тёплых воздушных масс с Атлантики будет то, что метеорологи называют адвекция тепла... В ночь на субботу температура около нулевой отметки, от -2...+2 °С, а днём температура за счёт этого мощного тепла — +5…+10 °С. Поскольку давление повысится, осадков не ожидается. К адвекции тепла добавятся и энергетические насыщенные лучи солнца. Поэтому температура будет достаточно высокой. В воскресенье ночные температуры положительные +1...+5 °С, дневные +6...+11 °С», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Москве 26 марта ожидается до +6 °С. Кроме того, в центре «Фобос» сообщили, что в Москву 28 марта придёт «мощное потепление».