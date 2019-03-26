В Москве зафиксирован самый тёплый день весны

Короткая ссылка
В Москве зафиксирован самый тёплый день весны и года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро столицы.
В Москве зафиксирован самый тёплый день весны
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Сегодня самый тёплый день весны и всего 2019 года», — сказал собеседник агентства.

Температура воздуха на главной метеостанции города на ВДНХ к 12:00 вторника, 26 марта, составила +7,5 °С.

Предыдущий температурный максимум года в Москве был установлен 23 марта и составил +7,3 °С.

Ранее в погодном центре «Фобос» сообщили, что 28 марта в Москву придёт «мощное потепление».

При этом специалисты Центра организации дорожного движения напомнили московским автолюбителям, что из-за переменчивой погоды не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить