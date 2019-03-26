В Москве зафиксирован самый тёплый день весны и года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на метеобюро столицы.

«Сегодня самый тёплый день весны и всего 2019 года», — сказал собеседник агентства.

Температура воздуха на главной метеостанции города на ВДНХ к 12:00 вторника, 26 марта, составила +7,5 °С.

Предыдущий температурный максимум года в Москве был установлен 23 марта и составил +7,3 °С.

Ранее в погодном центре «Фобос» сообщили, что 28 марта в Москву придёт «мощное потепление».

При этом специалисты Центра организации дорожного движения напомнили московским автолюбителям, что из-за переменчивой погоды не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю.