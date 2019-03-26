Синоптики рассказали о потеплении в столичном регионе

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе в выходные.

«В выходные дни погоду в столичном регионе уже начнёт определять тёплый сектор глубокого циклона, центр которого будет располагаться над Новой землёй. В столичный регион хлынет очень тёплый воздух. Температура существенно повысится. В ночные часы она будет уже около 0 °С, а не отрицательной, как на большей части этой недели. В ночь на воскресенье она вообще будет положительной. Существенных осадков у нас в выходные не ожидается. В субботу температура в Москве повысится до +8 °С, до +10 °С — в воскресенье. Это на 3—5 °С выше климатической нормы. Но бывали годы, когда в конце марта стояла более тёплая погода, как, в частности, в 2007-м», — сказала она.

По словам Поздняковой, тёплый воздух ещё какое-то время побудет в столичном регионе, но обычно такие волны тепла длятся максимум три-четыре дня.

Ранее в погодном центре «Фобос» сообщили, что 28 марта в Москву придёт «мощное потепление».