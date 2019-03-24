В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Felt #earthquake (#gempa) M5.4 strikes 130 km SE of #Palu (#Indonesia) 28 min ago. Please report to: https://t.co/Vq0L78k3vppic.twitter.com/05sjQrJg4Z— EMSC (@LastQuake) 24 марта 2019 г.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 130 км к юго-востоку от города Палу.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 км.
Ранее сообщалось, что на территории индонезийского острова Ломбок зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.