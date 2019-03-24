В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Сулавеси.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 130 км к юго-востоку от города Палу.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 км.

Ранее сообщалось, что на территории индонезийского острова Ломбок зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.