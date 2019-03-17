В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на территории индонезийского острова Ломбок. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в четырёх км к юго-западу от населённого пункта Сембалунбумбунг.

При этом очаг землетрясения располагался на глубине 23,6 км.

Ранее в Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,3.