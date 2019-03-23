В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами
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Об этом информирует «Синьхуа».
Как отмечается, предупреждения объявлены в регионах Ранонг, Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун.
В предупреждении говорится, что вечером 23 марта в районе Андаманских островов в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,0, после которого последовало второе землетрясение магнитудой 5,2 в 630 км от берегов провинции Пхукет.
В феврале сообщалось, что в Таиланде произошло землетрясение магнитудой 5,1.