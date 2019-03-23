В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами

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Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда объявил об угрозе цунами в шести провинциях после землетрясений в Индийском океане.
В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами
  • Reuters
  • © Chaiwat Subprasom

Об этом информирует «Синьхуа».

Как отмечается, предупреждения объявлены в регионах Ранонг, Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун.

В предупреждении говорится, что вечером 23 марта в районе Андаманских островов в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,0, после которого последовало второе землетрясение магнитудой 5,2 в 630 км от берегов провинции Пхукет.

В феврале сообщалось, что в Таиланде произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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