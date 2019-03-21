В Приморье зафиксировали слабые толчки от землетрясения на полигоне в КНДР
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«Небольшое землетрясение зафиксировано, но колебания были слишком незначительные для обработки данных», — приводит ТАСС слова представителя сейсмологической службы.
Отмечается, что сейсмическое событие произошло на ядерном полигоне КНДР в 189 км от границы с Россией.
По данным Метеорологического агентства Южной Кореи, в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери на северо-востоке страны в четверг произошло землетрясение магнитудой 2,8. Его очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что КНДР не намерена идти на уступки требованиям США о денуклеаризации и не желает вести подобные переговоры.