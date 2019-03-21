В Приморье зафиксировали слабые толчки от землетрясения на полигоне в КНДР

Сейсмологи Центра цунами Приморского управления гидрометеослужбы зафиксировали слабые подземные колебания от землетрясения, которое произошло на ядерном полигоне КНДР.

«Небольшое землетрясение зафиксировано, но колебания были слишком незначительные для обработки данных», — приводит ТАСС слова представителя сейсмологической службы.

Отмечается, что сейсмическое событие произошло на ядерном полигоне КНДР в 189 км от границы с Россией.

По данным Метеорологического агентства Южной Кореи, в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери на северо-востоке страны в четверг произошло землетрясение магнитудой 2,8. Его очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее замглавы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что КНДР не намерена идти на уступки требованиям США о денуклеаризации и не желает вести подобные переговоры.