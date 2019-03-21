Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделю

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидает жителей столицы в ближайшую неделю.

«Две первые декады марта в столичном регионе выдались довольно тёплыми. Температура воздуха в целом оказалась почти на 2 °С выше нормы. По количеству осадков мы идём практически вровень с мартовской нормой. Этот месяц считается самым сухим месяцем года в столичном регионе. В ближайшие дни погоду в Москве будут определять циклоны. Один из них в пятницу нырнёт с территории Белого моря практически центром через Москву. С ним ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 15—17 м/с. Завтра днём начнутся осадки, в утренние часы это будет снег, к вечеру сменится дождём. Температура будет колебаться от +2 до +5 °С», — сказала синоптик.

По словам Поздняковой, температура воздуха в выходные дни в ночные часы будет около 0 °С в Москве и по области до -1 °С.

«Дневная температура в городе около +5 °С, по области разброс от +1 до +6 °С. На следующей неделе существенных осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы останется около нулевой отметки, в дневные она тоже будет мало меняться. Но в любом случае останется выше климатической нормы на 1—2 °С. Резких колебаний в сторону понижений температуры мы в ближайшие дни не ожидаем», — заключила она.

Ранее научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд сообщил, что метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников из-за возможных заморозков.