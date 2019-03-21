Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание проходит в траурном зале на Троекуровском кладбище. Люди с букетами в руках выстроились в очередь, чтобы проститься с артисткой.

Началова скончалась вечером 16 марта в столичной больнице после перенесённой операции на ноге. Смерть наступила от остановки сердца вследствие абсцесса.

Певица будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее лечащий врач певицы Юлии Началовой рассказал об обстоятельствах смерти артистки.