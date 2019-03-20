Фестиваль плова пройдёт на ВДНХ 24 марта

Фестиваль плова, соревнования по национальным видам борьбы, гала-концерт и другие развлекательные мероприятия состоятся в рамках праздника «Навруз-2019» на ВДНХ 24 марта. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Праздник будет проходить в павильоне №75.

В фестивале плова примут участие шеф-повара ресторанов восточной кухни. Их мастерство оценит жюри. Также будет работать выставка-ярмарка национальных искусств, ремёсел и традиций.

«Навруз, или персидский Новый год, отмечается в день весеннего солнцестояния. С фарси его название переводится как «новый день». Навруз считается одним из самых древних праздников на Земле, его история насчитывает 3 тыс. лет», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

В 2009 году Навруз попал в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В Москве праздник проводят более 10 лет для укрепления межнациональных связей.

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