Вертинская назвала Хуциева заслуженно признанным мастером высокого класса

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Нурия Зиганшина, Анастасия Румянцева
Российская актриса театра и кино Марианна Вертинская прокомментировала RT сообщение о смерти российского кинорежиссёра Марлена Хуциева.
Вертинская назвала Хуциева заслуженно признанным мастером высокого класса
  • ©Илья Питалёв
  • РИА Новости

«Я очень переживаю. У него была долгая и счастливая жизнь, он был любим своими учениками. Он был заслуженно признанным мастером высокого класса. Феллини к нему очень серьёзно относился и считал его замечательным русским режиссёром», — отметила Вертинская.

Она рассказала, что её любимые картины — это «Весна на Заречной улице», «Два Фёдора», «Июльский дождь» и «Застава Ильича».

По словам Вертинской, Хуциев был замечательным, очень добрым и ответственным человеком.

«Работа с ним была в удовольствие. Он умел создать настроение. Светлая ему память. Замечательный художник, который прожил прекрасную долгую жизнь», — заключила она. 

Российский кинорежиссёр Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет.

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