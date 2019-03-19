В Госдуме назвали большой потерей смерть Хуциева

Первый заместитель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала RT сообщение о смерти российского кинорежиссёра Марлена Хуциева.

«Марлен Хуциев был легендой на протяжении десятилетий. Моё поколение пришло в кинематограф в 70-е годы, и уже в это время Марлен Хуциев был таким «кодовым словом». У него была безупречная репутация принципиального человека, который никогда не прогибался под власть и никогда не снимал конъюнктурные фильмы», — отметила Драпеко.

Она добавила, что его знаменитый фильм «Застава Ильича» лежал на полке, все говорили о том, что он гениален, но «никто его не видел, кроме некоторых избранных».

По словам депутата, Хуциев — это не просто «художник, замечательный человек и прекрасный педагог, выучивший целое поколение наших кинематографистов».

«Это ещё и нравственный ориентир, по которому учились и на который равнялись на протяжении десятилетий многие российские кинематографисты. Для нас это очень большая потеря», — заключила Драпеко.

Российский кинорежиссёр Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет.