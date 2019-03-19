В Союзе кинематографистов назвали Хуциева «лирическим человеком»

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Пресс–секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти российского кинорежиссёра Марлена Хуциева.
В Союзе кинематографистов назвали Хуциева «лирическим человеком»
  • globallookpress.com
  • © Alexei Moschenkov/Russian Look

«Марлен Мартынович Хуциев был совершенно редкой фигурой. При всей своей колоссальной значимости и мировой кинематографической известности он был совершенно спокойным, мягким, задумчивым, лирическим человеком», — отметила она.

По мнению Немчинской, Хуциев как кинорежиссёр был знаковой фигурой. 

«Его не стало, и последние крохи уходящего уже времени советского кино и золотого фонда, куда вошли и его фильмы, погасли вместе с ним. Он был одной из самых последних крупных режиссёрских фигур. Его фильмы, которые мы любим и помним, — это молодость наших родителей и детство и юность многих из нас», — рассказала она.

По её словам, режиссёр создавал удивительную атмосферу вокруг себя и когда называют его фамилию, то сразу представляется «нечто прекрасное, всё лучшее, что есть в жизни».

Она также добавила, что Хуциев был ещё и замечательным педагогом.

«Во ВГИКе он много преподавал, воспитал большое количество режиссёров. И не только режиссёров — все приходили на его мастер-классы, занятия и встречи. Он был прекрасным человеком, его все любили. Царство ему небесное», — заключила Немчинская.

Российский кинорежиссёр Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет в больнице в Москве.

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