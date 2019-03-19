Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев
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- © Anton Kavashkin/Russian Look
«Марлена Мартыновича не стало в семь часов утра», — сообщил собеседник агентства.
Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тбилиси. В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская И. Савченко).
В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм «Застава Ильича» был отмечен Специальным призом жюри.
17 марта стало известно о смерти российского кинорежиссёра-документалиста, лауреата Государственной премии Юрия Шиллера. Он скончался на 77-м году жизни.