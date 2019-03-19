Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев

Умер российский кинорежиссёр Марлен Хуциев. Он скончался 19 марта в Боткинской больнице в возрасте 93 лет. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.

«Марлена Мартыновича не стало в семь часов утра», — сообщил собеседник агентства.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тбилиси. В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская И. Савченко).

В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм «Застава Ильича» был отмечен Специальным призом жюри.

17 марта стало известно о смерти российского кинорежиссёра-документалиста, лауреата Государственной премии Юрия Шиллера. Он скончался на 77-м году жизни.