Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы
- РИА Новости
«Состояние стабильное. Ухудшений нет», — приводит РИА Новости слова пиар-директора артистки Анны Исаевой.
Ранее Исаева заявила, что ни ей, ни матери артистки не поступала информация, что у Началовой диагностирован отёк мозга.
В свою очередь, источник в больнице сообщил ФАН, что состояние Началовой не изменилось, информация о том, что у неё началась сердечно-сосудистая недостаточность, не является достоверной.
Подробнее о здоровье Юлии Началовой — в материале RT.