Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы

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Состояние российской певицы Юлии Началовой, которая находится в больнице, оценивается как стабильное.
Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы
  • РИА Новости

«Состояние стабильное. Ухудшений нет», — приводит РИА Новости слова пиар-директора артистки Анны Исаевой.

Ранее Исаева заявила, что ни ей, ни матери артистки не поступала информация, что у Началовой диагностирован отёк мозга

В свою очередь, источник в больнице сообщил ФАН, что состояние Началовой не изменилось, информация о том, что у неё началась сердечно-сосудистая недостаточность, не является достоверной.

Подробнее о здоровье Юлии Началовой — в материале RT.

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