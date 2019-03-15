Представитель Началовой рассказала о состоянии певицы

Состояние российской певицы Юлии Началовой, которая находится в больнице, оценивается как стабильное.

«Состояние стабильное. Ухудшений нет», — приводит РИА Новости слова пиар-директора артистки Анны Исаевой.

Ранее Исаева заявила, что ни ей, ни матери артистки не поступала информация, что у Началовой диагностирован отёк мозга.

В свою очередь, источник в больнице сообщил ФАН, что состояние Началовой не изменилось, информация о том, что у неё началась сердечно-сосудистая недостаточность, не является достоверной.

Подробнее о здоровье Юлии Началовой — в материале RT.