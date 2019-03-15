«Ничего об этом не знаем»: близкие Началовой не подтверждают информацию об ухудшении состояния певицы

Семья и коллектив певицы Юлии Началовой не подтверждают сведения о том, что состояние артистки ухудшилось. Об этом заявила пиар-менеджер Началовой Анна Исаева. Ранее ряд СМИ распространили информацию, что у певицы якобы диагностированы отёк мозга и двусторонняя пневмония. Стало известно, что Началова находится в реанимации одной из больниц Москвы, врачи ввели её в состояние искусственной комы. Отмечалось, что Началова подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Пиар-менеджер российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева в беседе с представителями СМИ не подтвердила информацию об отёке мозга у исполнительницы.

«Мне нечего вам сказать», — заявила она в беседе с РИА Новости.

Ранее Исаева прокомментировала информацию о том, что у певицы якобы диагностирован отёк тканей головного мозга. Пиар-менеджер подчеркнула, что об этом не известно ни ей, ни родным Началовой.

«Мы ничего об этом не знаем», — рассказала она телеканалу «360».

Накануне в ряде СМИ появилась неподтверждённая информация об ухудшении состоянии Началовой, которая проходит лечение в реанимации.

Ранее 14 марта сообщалось, что состояние Началовой улучшилось. По словам Анны Исаевой, певица остаётся в реанимации, но её организм постепенно восстанавливается.

«Я получила новую информацию из больницы о том, что Юле стало чуть лучше. На один шажок лучше, чем было», — написала она в своём Instagram.

«Потребовались отдых и поддержка тонуса»

В понедельник, 11 марта, в сети появились сообщения, что Юлия Началова экстренно госпитализирована. Уточнялось, что певица оказалась в больнице из-за скачка уровня сахара в крови на фоне нескольких серьёзных заболеваний. Сама Началова эту информацию опровергла, заявив, что находится в Италии. Позднее в аккаунте певицы в Instagram появилась её фотография из Рима.

Тогда данные о госпитализации Юлии не стали подтверждать и её менеджеры — Владимир Белов и Анна Исаева. В частности, Исаева отмечала, что Началова проходит плановое обследование в столичной клинике, которое начала ещё в Риме. Диагностику, по словам Исаевой, певица проходит часто в связи с хроническим заболеванием — подагрой.

Кроме того, на здоровье исполнительницы сказались и длительные съёмки в новом шоу, пояснила менеджер. Она уточнила, что артистке приходилось носить туфли на высоких каблуках и она якобы стёрла ногу.

«В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей», — объяснила Исаева.

Кроме того, пиар-менеджер попросила журналистов не приписывать исполнительнице серьёзные диагнозы и не акцентировать внимание на её проблемах со здоровьем.

«Лёгкие не справляются»

Позднее стало известно, что Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, в СМИ появилась информация, что врачи ввели певицу в искусственную кому.

13 марта пиар-менеджер Началовой рассказала, что певица находится в состоянии искусственной комы, которое необходимо, чтобы её организм восстановился. Исаева вновь призвала журналистов не сгущать краски, спекулируя на проблемах артистки со здоровьем.

Юлия Началова

globallookpress.com

© Natalia Shakhanova

«Это состояние, в котором человек спит. В него вводят специально, чтобы дать организму отдохнуть», — подчеркнула представитель исполнительницы.

В беседе с ТАСС Исаева уточнила, что необходимость подключить Началову к аппарату ИВЛ возникла в связи с тем, что «лёгкие не справляются».

«Толком никто не может объяснить, в связи с чем это произошло, но сбой в организме произошёл на фоне того, что у неё ранее было заражение ноги после того, как она её натерла. У Юли несколько диагнозов, которые могли бы так негативно повлиять на её организм», — добавила пиар-менеджер.

Она отказалась называть диагноз и предложила дождаться официального заключения медиков. По словам Исаевой, в клинике рядом с певицей находятся её родные и близкие.

Затем СМИ распространили информацию о том, что Началову выписали из реанимации.

«Она у нас не лежит уже. Её выписали ещё вчера. Её перевели вчера ещё», — привёл телеканал «Звезда» слова медсестры отделения интенсивной терапии.

Пиар-менеджер артистки не стала подтверждать или опровергать эти сведения, заявив в беседе с РБК, что не будет «комментировать глупости».





«Она восстановится»

Многие российские артисты желают Юлии Началовой скорейшего выздоровления. В частности, об этом в своём Instagram написал музыкант Александр Панайотов.

Певица Катя Лель также поддержала коллегу.

«Я помню, когда ты принимала участие в программе «Последний герой», как много ты прошла испытаний, как ты рассказывала мне об этом. Я помню тебя так много лет, и ты должна обязательно скорее выздороветь. Потому что у тебя великолепная дочь Верочка, которой ты так много должна ещё дать, поднять её на ноги. Я хочу, чтобы ты почувствовала всю нашу любовь, всю нашу теплоту и скорее к нам вернулась», — отметила Лель в видеообращении, опубликованном на канале РЕН ТВ.

Актриса Эвелина Блёданс выразила уверенность, что Началовой окажут необходимый уход, проведут лечение и та вскоре пойдёт на поправку.

«Конечно же, я абсолютно уверена, что всё будет хорошо. Что те манипуляции, которые сейчас производятся в больнице с Юленькой, принесут какие-то положительные результаты, она восстановится... Сейчас много людей молятся о её здоровье», — сказала она в беседе с РЕН ТВ.