В Москве началась ежегодная вакцинация домашних животных от бешенства

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Во всех округах Москвы началась ежегодная вакцинация домашних животных от бешенства, сообщает портал мэра и правительства.
В Москве началась ежегодная вакцинация домашних животных от бешенства
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Это можно сделать в подразделениях государственной ветеринарной службы и во временных прививочных пунктах. Также можно вызвать ветеринара на дом.

Отсутствие вакцинации и уклонение от неё грозят административной ответственностью и наложением штрафа, передаёт m24.

В 2018 году в столице вакцинировали против бешенства около 500 тыс. домашних животных.

В декабре URA.RU сообщало, что на территории ещё одного населённого пункта в Тюменской области ввели карантин по бешенству.

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