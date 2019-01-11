В Москве началась ежегодная вакцинация домашних животных от бешенства
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Это можно сделать в подразделениях государственной ветеринарной службы и во временных прививочных пунктах. Также можно вызвать ветеринара на дом.
Отсутствие вакцинации и уклонение от неё грозят административной ответственностью и наложением штрафа, передаёт m24.
В 2018 году в столице вакцинировали против бешенства около 500 тыс. домашних животных.
В декабре URA.RU сообщало, что на территории ещё одного населённого пункта в Тюменской области ввели карантин по бешенству.