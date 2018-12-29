На территории ещё одного населённого пункта в Тюменской области ввели карантин по бешенству

На территории деревни Тоболтур ввели карантин по бешенству животных, сообщает URA.RU. Соответствующее распоряжение подписал глава Тюменской области Александр Моор.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Карантин действует до 25 февраля 2019 года. В деревне запрещена торговля кошками и собаками, вывоз животных за пределы территории.

Управление ветеринарии Тюменской области должно разработать план по ликвидации очага заболевания.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в Ишиме.

В начале декабря интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Воткинске объявили аналогичный карантин.