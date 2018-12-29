На территории ещё одного населённого пункта в Тюменской области ввели карантин по бешенству

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На территории деревни Тоболтур ввели карантин по бешенству животных, сообщает URA.RU. Соответствующее распоряжение подписал глава Тюменской области Александр Моор.
На территории ещё одного населённого пункта в Тюменской области ввели карантин по бешенству
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Карантин действует до 25 февраля 2019 года. В деревне запрещена торговля кошками и собаками, вывоз животных за пределы территории.

Управление ветеринарии Тюменской области должно разработать план по ликвидации очага заболевания.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в Ишиме.

В начале декабря интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Воткинске объявили аналогичный карантин.

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