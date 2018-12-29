На территории ещё одного населённого пункта в Тюменской области ввели карантин по бешенству
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Карантин действует до 25 февраля 2019 года. В деревне запрещена торговля кошками и собаками, вывоз животных за пределы территории.
Управление ветеринарии Тюменской области должно разработать план по ликвидации очага заболевания.
Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в Ишиме.
В начале декабря интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Воткинске объявили аналогичный карантин.