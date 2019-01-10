Россияне рассказали, чего ждут в 2019 году

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Павел Астахов
Согласно данным опроса, проведённого в рамках интернет-проекта «Батюшка онлайн», в 2019 году россияне ждут чуда и душевного мира (35%), счастья в личной жизни (22%), а также надеются на лучшее (14%).
Россияне рассказали, чего ждут в 2019 году
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Как отмечается, 92% опрошенных сказали, что верят в чудеса, 3% полагают, что чудес не бывает, 5% воздержались от ответа.

Как сообщила RT основатель международного интернет-проекта «Батюшка онлайн» Надежда Земскова, россияне также говорили о здоровье (11%), материальном благосостоянии (9%), успехах в карьере и творчестве (6%).

Международный интернет-проект «Батюшка онлайн» был создан в 2011 году в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил разрешить гражданам использовать дни новогодних каникул в любое время года, а на работу выходить уже с 1 января.

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